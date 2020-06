'Ilha da Luta' do UFC estreia em julho com Aldo e Durinho em lutas por cinturão

09/06/2020 | 17:27



O UFC anunciou oficialmente a localização da "Ilha de Luta" e os escalados para o primeiro megaevento. De acordo com Dana White, presidente da organização, os combates acontecerão em Abu Dabi. O primeiro card, do UFC 251, está marcado para 11 de julho, com três disputas de cinturão. Duas delas envolvendo brasileiros. Gilbert Durinho encara Kamaru Usman pelo título dos meio-médios e José Aldo enfrenta Petr Yan pelo cinturão vago dos galos. Os fãs ainda poderão contar a esperada revanche entre Alexander Volkanovski e Max Holloway pelo peso-pena.

Outros atletas brasileiros também aparecem na primeira lista divulgada por Dana White, são eles: Jéssica "Bate-Estaca", na revanche contra Rose Namajunas, Amanda Ribas contra Paige VanZant e Pedro Munhoz enfrentando Frankie Edgar.

Os confrontos serão disputados em Yas Marina, local que já recebe o GP de Abu Dabi de Fórmula 1. A organização vai construir a sua própria infraestrutura, que incluirá hotel, instalações para treinamentos, restaurantes e até um octógono na areia. Devido à pandemia do novo coronavírus, o UFC também vai criar uma zona de segurança de cerca de 25 km².

"Quando tudo isso aconteceu (pandemia), eu fiquei pensando em como conseguiríamos realizar os eventos. E eu comecei a pensar e falar com lugares diferentes, e Abu Dabi esteve aberto a um acordo. Abu Dabi é um dos lugares mais restritos no mundo neste momento com tudo o que rola da covid-19. Então eles nos colocarão na Ilha Yas, estamos construindo uma infraestrutura lá. E já temos todo um plano de como fazer isso funcionar", disse Dana White em entrevista à ESPN americana.

"É grande. Tudo vai acontecer na ilha. Ninguém sairá da ilha. Tudo. Treinos... Eles terão seus próprios espaços de treino, onde poderão se preparar. Teremos um octógono na areia. A infraestrutura será inacreditável. Quando vamos lá, as pessoas em Abu Dhabi fazem tudo certo. Tudo é de primeira, tudo é feito além do que você pode acreditar", completou o chefe da organização.

Além do UFC 251, a organização fará outros eventos na Ilha da Luta, nos dias 15, 18 e 25 de julho.

Confira como está a programação do evento:

Peso-meio-médio: Kamaru Usman x Gilbert Durinho

Peso-pena: Alexander Volkanovski x Max Holloway

Peso-galo: Petr Yan x José Aldo

Peso-palha: Jéssica Bate-Estaca x Rose Namajunas

Peso-galo: Pedro Munhoz x Frankie Edgar

Peso-meio-pesado: Volkan Oezdemir x Jiri Prochazka

Peso-mosca: Amanda Ribas x Paige VanZant

Peso-pesado: Tai Tuivasa x Jarjis Danho

Peso-pesado: Shamil Abdurakhimov x Ciryl Gane

Peso-pena: Makwan Amirkhani x Adversário a ser anunciado