Procon freia explosão de preços no Interior durante a pandemia

Wilson Marini

Da APJ



09/06/2020 | 17:22



A secretaria estadual de Defesa do Consumidor calcula que desde o início da Operação Covid, em 18 de março, equipes dos núcleos regionais do Procon-SP fiscalizaram mais de três mil estabelecimentos comerciais no Estado de São Paulo a fim de combater o aumento injustificado de preços. No total, 3.234 foram fiscalizados, sendo 2.908 notificados. Do total, 2.148 estabelecimentos foram fiscalizados presencialmente, incluindo farmácias, supermercados, hipermercados e outros tipos de estabelecimentos. Segundo balanço divulgado nos últimos dias, 85% (1.822) foram notificados a apresentar notas fiscais para verificação da prática abusiva. Essas fiscalizações ocorreram em 217 municípios do estado.

Mutirão em mais da metade do Estado

Além dessas fiscalizações, 1.086 estabelecimentos de outras 113 cidades foram notificados, por correio, a apresentar notas fiscais para verificação da prática abusiva.

Com isso, até agora o Procon já atuou em 330 municípios, ou seja em mais da metade dos 645 municípios do Estado. Segundo o órgão, o preço do botijão de gás de 13 kg estabilizou abaixo de R$ 70,00 e os preços do álcool em gel caíram de valores que chegaram a R$ 90,00 para aproximadamente R$ 15,00. O mesmo ocorreu com o preço das mascaras e com os gêneros alimentícios.

Frase do secretário

"A ação dos fiscais, em todo interior e capital, arriscando as suas próprias vidas com a contaminação do coronavírus ,corajosamente impediu que os preços fossem elevados com a fiscalização e multa de práticas abusivas. A atuação do Procon está sendo fundamental para evitar desabastecimento e impossibilidade da aquisição de produtos de alimentação básica e de proteção contra a propagação co coronavírus." - secretário estadual de Defesa do Consumidor, Fernando Capez.

Procon e o coronavírus

A Fundação Procon-SP divulgou também que, desde o início da pandemia da covid-19 até o dia 1º de junho, foram registradas mais de 6,5 mil reclamações de consumidores que tiveram problemas relacionados à doença: agências de viagens respondem por 3.418 casos (52%) e companhias aéreas, por 1.617 (25%). Há também questões relacionadas a farmácias, lojas e mercados (709 reclamações), instituições financeiras (551), ingressos e eventos (145), programas de fidelidade (91) e cruzeiros (67).

Orientação

Além das reclamações, 3.956 consumidores buscaram o atendimento da instituição com dúvidas e pedidos de orientação relacionados a relações de consumo e o novo coronavírus.

Canais

O Procon-SP disponibiliza canais de atendimentos a distância para receber denúncias, intermediar conflitos e orientar os consumidores: via internet (www.procon.sp.gov.br), aplicativo – disponível para Android e iOS – ou redes sociais; para as denúncias, marque @proconsp, indicando o endereço ou site do estabelecimento

Vacina paulista contra a covid-19

Pesquisadores do Instituto do Coração (InCor) anunciaram o início de testes em camundongos de formulações de uma potencial vacina contra a covid-19, doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2). O objetivo dos ensaios pré-clínicos é identificar um imunizante, em uma determinada formulação e concentração, capaz de induzir uma resposta rápida e duradoura do sistema imunológico dos animais. Tal feito possibilitará avançar para as próximas etapas da pesquisa.

Frase do cientista

“Já conseguimos desenvolver três formulações de vacinas que estão sendo testadas em animais. Em paralelo, estamos formulando diversas outras para identificar a melhor candidata” - Gustavo Cabral, pesquisador responsável pelo projeto da vacina contra a covid-19.

Descoberta na USP

Uma pesquisa desenvolvida na USP mostrou que o novo coronavírus é capaz de infectar as células que formam o músculo cardíaco, também conhecidas como cardiomiócitos. A conclusão permitirá aprimorar os modelos celulares usados para testar o potencial de fármacos no tratamento da enfermidade e de outras doenças que afetam o coração.

Cultura maker no Interior

Em Santa Bárbara d’Oeste, entre Piracicaba e Americana, a professora de Tecnologia e Inovação Cleide Rufino, da Escola Estadual Irene de Assis Saes, auxiliou alunos na construção de um robô esquiador. O feito resultou de aulas de cultura maker ministradas por meio do Centro de Mídias da Educação de São Paulo, que estão auxiliando alunos e professores a desenvolver atividades práticas e despertar o interesse e o talento dos estudantes mais curiosos pela área da tecnologia.

Inventos na pandemia

Um dos jovens que se destacou nesta atividade foi Ícaro Araújo, de 15 anos. O aluno conta que sempre teve interesse na área de robótica e viu na cultura maker uma forma de aplicar o que já vinha pesquisando. “Foi uma experiência nova e agradável que terminou na criação do robô. Tive dificuldade, cometi muitos erros, mas deu muito certo no final”, explicando que a parte mecânica do robô foi o maior desafio. Além do robô, o jovem já criou alguns experimentos como uma chocadeira caseira, um alarme e um miniventilador.