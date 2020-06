iFood: descubra as formas de pagamento aceitas em cada restaurante

Marcella Blass

O iFood permite que o usuário faça pagamentos no momento da entrega ou pelo app com cartões de crédito e débito e vales alimentação e refeição. Contudo, cada restaurante tem a liberdade de aceitar a modalidade que mais lhe convém. Por isso, é importante sabe essa informação antes de fazer um pedido.

Dentro do cardápio de cada restaurante, há uma área dedicada às referências do estabelecimento. É lá que, além de uma sinopse do restaurante e o horário de funcionamento, você encontra todas as formas de pagamento disponíveis por meio digital e na entrega. A seguir, o 33Giga te mostra como descobrir essas informações.

1 – Entre no cardápio do restaurante que você deseja consultar e clique na seta para a direita, na parte superior da página (acima da nota das avaliações dos clientes).

2 – Arraste a tela até encontrar as informações, que estarão mais para o fim da página. Vale ressaltar que, além de os métodos poderem ser diferentes para pagamentos online e na entrega, algumas empresas optam por só aceitar transações via app.

