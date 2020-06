30 filmes para entender protestos contra o racismo

DISPONÍVEIS NA NETFLIX. Escritores da Liberdade (2007) – Uma jovem e idealista professora chega a uma escola de um bairro pobre, que está corrompida pela tensão racial. Para fazer com que os alunos aprendam e falem mais de suas complicadas vidas, ela incentiva a criação de diários. | Crédito: Divulgação/Paramount Pictures

12 Anos de Escravidão (2013) – Baseado na autobiografia de Solomon Northup, este drama histórico conta a trajetória de um negro nascido livre que é levado de Nova York e vendido como escravo. | Crédito: Divulgação/Summit Entertainment

Sonhos Imperiais (2014) – Um jovem pai sai da prisão determinado a cuidar de seu filho e se tornar escritor, mas a pobreza, o crime e o sistema ameaçam seus planos. | Crédito: Divulgação/Netflix

Talento e Fé (2015) – Na década de 1970, a segregação racial testou o talento, a fé e o ímpeto do astro negro de futebol americano, Tony Nathan, dentro e fora de campo. | Crédito: Divulgação/Universal Studios

Moonlight: Sob a Luz do Luar (2016) – Um jovem tenta vencer na vida e deixar no passado as dificuldades por ter crescido pobre, negro e gay em um bairro perigoso. | Crédito: Divulgação/A24

Barry (2016) – A vida de Barack Obama na Columbia University, em 1981. Como o jovem forma sua identidade ao lidar com racismo, diferenças culturais e a vida comum de um universitário. | Crédito: Divulgação/Netflix

Um Estado de Liberdade (2016) – Baseado em fatos reais, a saga de um fazendeiro idealista e um bando de desertores da Guerra Civil lutando para criar um Estado inter-racial em pleno Sul dos Estados Unidos. | Crédito: Divulgação/STX Productions

Bem-vindo a Marly-Gomont (2016) – Aliviado por fugir de uma ditadura, um médico do Congo se muda com a família para um vilarejo francês, onde onde o choque cultural pode render muitas surpresas. | Crédito: Divulgação/Groupe TF1

American Son (2019) – O filho adolescente de um casal inter-racial desaparece. Enquanto eles esperam por notícias, o clima na delegacia fica cada vez mais tenso. | Crédito: Divulgação/Netflix

Dias Sem Fim (2020) – Condenado à prisão perpétua, um jovem reflete sobre as pessoas, as circunstâncias e o sistema que o levaram a cometer o crime. | Crédito: Divulgação/Netflix

DISPONÍVEIS NO AMAZON PRIME VIDEO. Malcolm X (1992) – O líder afro-americano Malcolm X tem o pai assassinado pela Klu Klux Klan e sua mãe internada por insanidade. Preso aos 20 anos de idade, se converte ao islamismo e passa a pregar seus ideais. | Crédito: Divulgação/Warner Bros.

Cidade de Deus (2002) – Nas favelas do Rio de Janeiro dos anos 1970, dois rapazes seguem caminhos diferentes. Buscapé é um fotógrafo que registra o cotidiano violento do lugar, e Zé Pequeno é um ambicioso traficante que usa tais fotos para provar como é durão. | Crédito: Divulgação/Miramax

Para Garotas de Cor (2010) – Nove afro-americanas cuidam dos mais intensos temas que afetam as mulheres, como amor, abandono, estupro. Uma reflexão sobre o que significa ser uma mulher afrodescendente. | Crédito: Divulgação/Lionsgate

Fruitvale Station: A Última Parada (2013) – Um jovem perde o emprego e esconde a informação da mãe de sua filha por achar que é capaz de recuperar o trabalho. No entanto, a situação se complica quando ele acaba sendo vítima do preconceito em uma noite que deveria ser de comemorações. | Crédito: Divulgação/The Weinstein Company

Crown Heights (2017) – Quando Colin Warner é injustamente condenado por assassinato, seu melhor amigo Carl King dedica sua vida a provar a inocência dele. É baseado em fatos reais. | Crédito: Divulgação/IFC Films

Green Book: O Guia (2018) – Um pianista afro-americano de renome mundial, prestes a embarcar em uma turnê pelo Sul dos Estados Unidos, recruta um ítalo-americano fanfarrão para ser seu motorista e guarda-costas. Apesar das diferenças, os dois desenvolvem uma ligação inesperada ao enfrentar o racismo e os perigos de uma era de segregação racial. | Crédito: Divulgação/Universal Pictures

DISPONÍVEIS NA HBO GO. Angel Rodriguez (2005) – A relação entre um adolescente rebelde expulso de casa e uma assistente social que decide ajudá-lo. O filme aborda a diferença de classes e raças entre os protagonistas e mostra que mesmo as melhores intenções podem não ser suficientes para resolver alguns problemas. | Crédito: Divulgação/HBO

O Mordomo da Casa Branca (2013) – Cecil viveu a dureza da escravidão. Depois, trabalhou como mordomo na Casa Branca e testemunhou acontecimentos que mudaram o rumo da nação durante oito mandatos presidenciais. Enquanto isso, precisava ser marido e pai em uma sociedade turbulenta. | Crédito: Divulgação/The Weinstein Company

Raça (2016) – A história de Jesse Owens, atleta norte-americano que superou o racismo e não só participou dos Jogos Olímpicos de Berlim em 1936, em pleno regime nazista, como conquistou quatro medalhas de ouro. | Crédito: Divulgação/Focus Features

As Mulheres de Flint (2017) – Após experimentarem nas próprias famílias o efeito devastador da contaminação por chumbo, quatro mulheres se unem para denunciar o escândalo envolvendo a qualidade da água em Flint, Michigan (EUA). Porém, deverão enfrentar forças políticas que se movem contra elas nos bastidores. | Crédito: Divulgação/Lifetime

Se A Rua Beale Falasse (2018) – Tish e Fonny são um casal em luta contra a adversidade após Fonny ser implicado em um crime que não cometeu por um policial racista. Com a ajuda de sua família e o apoio da comunidade do Harlem, Tish fará tudo para devolver seu amado à liberdade. | Crédito: Divulgação/Annapurna Pictures

Raça e Redenção (2019) – Uma ativista negra e o líder local do Ku Klux Klan acabam formando uma aliança peculiar quando os dois se cruzam como líderes de lados opostos de uma assembleia que deve decidir o futuro educacional da cidade. | Crédito: Divulgação/STX Entertainment

DISPONÍVEIS NO TELECINE PLAY. Mississipi em Chamas (1988) – Dois agentes do FBI estão investigando a morte de três militantes dos direitos civis. As vítimas viviam em uma pequena cidade em que a segregação racial divide a população e a violência contra os negros é uma tônica constante. | Crédito: Divulgação/MGM

Histórias Cruzadas (2011) – No Mississipi dos anos 1960, uma jornalista escreve um livro contando as histórias de mulheres negras que trabalham nos lares de famílias ricas, expondo como elas sofrem preconceitos ao mesmo tempo em que amam as crianças das quais cuidam. | Crédito: Divulgação/DreamWorks

Kings: Los Angeles em Chamas (2017) – Em 1992, uma área pobre nos Estados Unidos é tomada por protestos quando o taxista negro Rodney King é espancado por policiais que acabam inocentados. Mãe solteira, Millie tenta proteger seus filhos em meio ao caos. | Crédito: Divulgação/The Orchard

Detroit em Rebelião (2017) – Durante uma revolta contra a opressão racial de 1967, um segurança negro precisa defender a loja em que trabalha, e vive um dilema diante de injustiças policiais. Enquanto isso, um grupo de jovens negros é intimidado violentamente pela polícia. | Crédito: Divulgação/Annapurna Pictures

Marshall: Igualdade e Justiça (2017) – No ano de 1940, um advogado defende um motorista negro acusado de violentar sua chefe, uma socialite branca. É baseado na história real do primeiro juiz negro da Suprema Corte Americana. | Crédito: Divulgação/Open Road Films

Infiltrado Na Klan (2018) – Em 1978, o policial negro Ron Stallworth consegue, de forma inusitada, se infiltrar na Ku Klux Klan. Seu parceiro Flip, um policial branco e judeu, se passa por ele nas reuniões presenciais para que a dupla possa investigar e pôr fim à organização racista. | Crédito: Divulgação/Focus Features

O Ódio Que Você Semeia (2018) – Starr Carter é uma adolescente negra que vê o amigo de infância ser assassinado por policiais brancos no bairro onde mora. Única testemunha, a garota recebe pressão de todos os lados para se posicionar diante do caso que acaba ganhando proporções inesperadas. | Crédito: Divulgação/20th Century Studios

Bolden: A Sensação Do Jazz (2019) – A história de Charles Joseph "Buddy" Bolden, o rei do jazz. Em meio a um contexto social e político turbulento no início do século 20, ele foi o primeiro cornetista de Nova Orleans, grande precursor do ritmo e responsável por revolucionar o cenário musical. | Crédito: Divulgação/Lionsgate