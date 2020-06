Problemas com a parte elétrica ou hidráulica? Site oferece visita técnica online

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



09/06/2020 | 17:18



A TempoTem, startup brasileira que oferece soluções voltadas para a prestação de serviços, adicionou um novo produto ao seu portfólio: a Visita Técnica Online. Ela tem como principal objetivo fornecer informações adequadas para os clientes que estão com alguma necessidade de reparo na parte elétrica ou hidráulica de seus lares e não sabem a solução apropriada.

Por meio de uma chamada de vídeo, o profissional irá orientar o consumidor de acordo com a necessidade, sendo ela a indicação de um serviço de reparo presencial ou a orientação de uma medida corretiva imediata, feita pelo próprio cliente.

O tempo de atendimento dura cerca de 20 minutos e custa R$ 29,90. O serviço já pode ser contratado e agendado pelo próprio site da TempoTem e o pagamento também é realizado digitalmente.

Serviços pensados para a pandemia

Vale ressaltar que não é a primeira vez que a startup inclui um novo serviço voltado a trazer soluções para o combate à covid-19 ou em função das mudanças que a doença trouxe.

O primeiro serviço especial adotado pela TempoTem foi o de desinfecção de ambientes e automóveis. Com ele é possível reduzir o tempo de permanência do vírus de 3 dias para 30 segundos, dependendo da superfície. A higienização é realizada por meio da nebulização ou atomização de produtos específicos recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS)s, amônia quaternário e soluções de hipoclorito. A aplicação é feita em todo o ambiente, com foco em locais mais propensos a disseminação, como maçanetas e interruptores.

A empresa ainda adicionou dois serviços voltados para o bem-estar: o atendimento médico a distância e o aconselhamento psicológico remoto.

A telemedicina possibilita o aconselhamento seguro e o acesso a informações de saúde. Nele, o paciente pode receber orientações sobre quando procurar um hospital ou quais medidas tomar em casa. O profissional também pode esclarecer possíveis dúvidas, avaliar sintomas, indicar tratamentos e instruir sobre prevenção. Já o apoio psicossocial é feito exclusivamente por telefone e a consulta dura cerca de 30 minutos. O atendimento não substitui o acompanhamento psicológico, mas ajuda no controle e alívio emocional causado por alguma situação do dia a dia.