Um ano após a morte de Rafael Miguel e de seus pais, sua irmã Camilla grava vídeo emocionante sobre luto

09/06/2020 | 17:10



Nesta terça-feira, dia 9, completa um ano do assassinato brutal de Rafael Miguel, de 22 anos de idade, e de seus pais, João Aloizio e Mirian Selma. E relembrando a data com pesar, Camilla Miguel, irmã do ator, gravou um vídeo para o Instagram em que comenta a perda.

A declaração pública da moça tem quase 20 minutos e é difícil não se comover.

- Oi, mãe. Oi, pai. Oi, Rafa. Hoje faz um ano que a gente não está mais junto presencialmente. Pensei muito em escrever um texto, mas não é um dia para isso. Realmente não consigo estruturar e colocar para fora. Eu só queria conversar com vocês, disse no início.

Camilla falou sobre seus sentimentos e contou que sente que sua família ainda está próximo dela:

- Nos dias que eu acho que vou ficar mal, para baixo, é o que eu mais sinto a presença de vocês. A raiva não toma conta, o ódio não toma conta, a tristeza não toma conta. Eu sinto vocês de uma forma muito bonita.

A comunicadora revelou também que seus entes queridos aparecem para ela em sonhos. E, ao final do desabafo, ela declarou que gostaria que os parentes fossem lembrados com positividade, não apenas pelo crime, que permanece sem solução.

- Eu quero que todas as pessoas pensem em vocês, não só na revolta. [...] Para a nossa família seguir sem esse sentimento que apodrece tanto e que a gente consiga viver em paz.