09/06/2020 | 16:10



Olha só a bela surpresa que o cantor Eduardo Costa fez para seus fãs: dias antes do Dia dos Namorados, ele lançou o clipe de Voy a Olvidarte.

No vídeo, ele encarna um delegado e fez cenas quentes com uma morena, com direito até a lambidas.

Na legenda, ele escreveu:

Esse clipe é um presente meu para voceÌ?s, nessa Semana do Dia dos Namorados. Fizemos esse clipe em 12 horas. Espero que gostem.

Nos comentários, os fãs do cantor disseram que ele é um talento de Deus, e até que ele se parece um astro de ação...