Gabi Brandt se derrete por Saulo Poncio: - Muito fácil estar grávida com um marido desses

09/06/2020 | 16:10



Gabi Brandt anunciou que está grávida pela segunda vez! A influenciadora digital espera um bebê fruto de seu casamento com Saulo Poncio. Ambos já são papais do pequeno Davi, nascido em julho de 2019. Agora, por meio do Stories, ela revelou que o marido tem ajudado bastante nesta nova fase da vida deles.

Em uma sequência de vídeos em que mostra o ex-membro da UM44K na cozinha da luxuosa mansão Gabi se derrete:

- Gente, muito fácil estar grávida com um marido desses, porque ele faz tudo pra mim. Eu não levanto mais nem pra escovar os dentes, ele escova os meus dentes na cama. É incrível, adorei, nota mil. E ainda é lindo.

Recentemente, Gabi revelou que sofre com compulsão capilar quando tem crises de ansiedade. O seu depoimento veio tempos depois de problemas em seu casamento com Saulo, em que o músico admitiu que não foi um bom pai e nem um bom marido.

Ainda por meio do Stories, ela revelou que está na sexta semana de gestação e já começou a pesquisar referências para decorar o quartinho do mais novo membro da família. Além disso, contou que está pensando em como fazer um Chá Revelação para descobrir o sexo do bebê.