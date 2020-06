Sogro de atriz de As Aventuras de Poliana morre em decorrência do coronavírus: Momento de dor

09/06/2020 | 16:10



Rafaela Ferreira está passando por um momento de luto. A atriz compartilhou em seus Stories do Instagram na última segunda-feira, dia 8, que seu sogro faleceu por complicações causadas pelo coronavírus.

A Nancy de As Aventuras de Poliana revelou que Pedro Vesch, o pai de seu marido, Erik Vesch, morreu no Dia das Mães, 10 de maio, e que ela segue de luto pela perda.

� um momento de dor na nossa família e de muitas mais, escreveu ela.

Rafaela ainda deixou um alerta:

- Aproveito para reiterar o quanto nós precisamos nos cuidar, manter o distanciamento social, usar máscara quando precisarmos sair, lavar as nossas mãos e se precaver da forma que podemos, porque essa doença é muito séria, ela mata.

Dias depois da morte, Erik havia se manifestado no Instagram:

Pouco mais de uma semana do falecimento do meu pai. Foi mais uma vítima da Covid-19. Apesar da dificuldade em descrever o vazio que me preenche, me sinto na obrigaçaÌ?o de compartilhar com voceÌ?s meus amigos, para que voceÌ?s se cuidem e cuidem do próximo, naÌ?o é só uma gripezinha.