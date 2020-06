Trabalhadores da Prometeon não chegam a acordo sobre PLR

Flavia Kurotori

09/06/2020 | 15:46



Em assembleia realizada nesta tarde (9), os trabalhadores da Prometeon (antiga Pirelli), em Santo André, divergiram em relação à proposta de PLR (Participação nos Lucros e Resultados), na ordem de R$ 4.500, referente a 2019. A votação ficou dividida e não houve maioria contra ou a favor. Assim, o Sindicato dos Borracheiros da Grande São Paulo irá organizar plebiscito on-line, visando garantir transparência e exatidão dos resultados, já que mesmo os funcionários que não estavam na planta hoje poderão votar. A fábrica possui cerca de 2.200 funcionários.

“O valor da PLR é bem menor do que no ano passado (de R$ 12 mil), mas as vendas estão bem menores e a jornada está reduzida em 25%”, apontou Márcio Ferreira, presidente do sindicato. A empresa também propôs reajuste salarial conforme o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), que encerrou a 4,48% no ano passado, e pagamento de 100 horas nominais

O acordo também prevê pagamento de R$ 5.000 referente a processo de prática irregular de meia-hora de almoço, iniciado em 2017, a todos os trabalhadores. “Apenas 60% da fábrica teria direito, porém, conseguimos negociar o pagamento para todo mundo”, assinalou Ferreira. Detalhes sobre o plebiscito on-line devem ser divulgados nos próximos dias.

O Diário aguarda retorno da Prometeon.