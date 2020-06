Mesmo com regras de isolamento mantidas, RJ apresenta movimento intenso nesta 3ªF

09/06/2020 | 15:12



Apesar de a Justiça do Rio ter suspendido os decretos dos governos municipal e estadual que flexibilizaram as medidas de isolamento social, a capital fluminense apresentou movimentação intensa de pessoas nesta terça-feira, 9. Os principais pontos foram na orla e em regiões de comércio.

No fim da tarde de segunda-feira, 8, o juiz Bruno Bodart, da 7ª Vara de Fazenda Pública da capital, determinou a suspensão dos decretos de flexibilização atendendo a ações civis públicas movidas pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MP-RJ). Ele ainda estabeleceu multa pessoal de R$ 50 mil ao governador Wilson Witzel (PSC) e ao prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), para o caso de não cumprirem a ordem.

Apesar disso, o Rio teve grande movimentação de pessoas, principalmente na orla. O calçadão nas praias da zona sul registrou aglomeração. Teve até mesmo quem aproveitou a areia da praia - o decreto municipal já vedava isso. No mar, grupos de surfistas também foram vistos juntos.

No início da semana passada, Crivella havia autorizado a reabertura de lojas de móveis e decoração, além de concessionárias. A maioria delas funcionou nos últimos dias. Nesta terça, 9, elas voltaram a fechar.