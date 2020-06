Edu Guedes fratura braço esquerdo e precisa passar por cirurgia

09/06/2020 | 15:10



Edu Guedes sofreu um acidente na última segunda-feira, dia 8. Segundo a colunista Fábia Oliveira, o apresentador estava estava em quarentena em uma fazenda, no interior de São Paulo, e acabou tendo uma fratura exposta no braço esquerdo ao cair de um veículo parecido com um buggy aberto.

Procurada, a assessoria de Edu Guedes esclareceu o estado de saúde do chef. Além disso, os representantes afirmaram que o apresentador precisou ser submetido à uma cirurgia:

Referente ao estado de saúde, Edu Guedes apresentou uma fratura do rádio esquerdo. O chef e apresentador passou por uma cirurgia bem-sucedida ainda na noite da última segunda-feira, dia 8. Também houve rompimento dos músculos e tendões com a necessidade de reconstituí-los.

Apesar do susto, o pior já passou:

Quanto às terminações nervosas, essas sofreram traumas e levarão mais tempo para se recuperar. Edu passa bem e está bastante otimista pela sua recuperação.