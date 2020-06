Galã dos anos 90, Nico Puig fala sobre ter se assumido gay: - Pode ter trazido consequências, mas sou muito feliz

09/06/2020 | 14:10



Se assumir parte do grupo LGBTQ+ nunca foi fácil, ainda mais nos anos 90. Nico Puig, conhecido por interpretar galãs e bad boys na década de 1990, revelou que assumir sua sexualidade durante sua carreira como ator teve algumas consequências, conforme relatou o jornal Extra.

Nico está em um relacionamento com Jeff Lattari há 25 anos, mora em São Paulo e atualmente trabalha com reciclagem sustentável e reflorestamento. De acordo com o veículo, durante uma entrevista ao portal gay.blog.br o ex-ator revelou que ele e seu esposo tiveram que enfrentar algumas dificuldades quando se assumiram:

- Sou muito feliz, me sinto afortunado pelo fato de ter encontrado uma pessoa, um parceiro que me incentiva, me acalenta; e com certeza o fato de assumir pode ter trazido algumas consequências, tanto a ele quanto para mim. Sejam pessoais, profissionais, familiares, mas nada que a gente não conseguisse contornar.

Puig, que trabalhou em obras como Malhação, Olho no Olho e Sex Appeal, também revelou que sempre procurou ser feliz e diz não ter arrependimentos:

- Há cinco anos oficializamos realmente, agora eu tenho o sobrenome dele, e ele o meu, e assim levamos a nossa vida felizes e desejamos o mesmo para todas as pessoas.

Ele também contou que, durante um ano e meio, morou com Jeff nos Estados Unidos e experimentou trabalhar em empregos formais para saber como era. Nico acabou trabalhando com faxina, coleta de lixo e atendimento em loja de suvenires, e disse ter apreciado a experiência.