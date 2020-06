Aumento de casos de covid-19 no interior é o maior problema hoje, diz Pazuello

09/06/2020 | 14:02



O ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou nesta terça-feira, 9, que o aumento de casos de covid-19 em municípios do interior do País é o maior problema neste momento. A estratégia do governo, segundo ele, será usar estruturas ociosas em regiões metropolitanas e capitais.

A declaração foi dada durante participação em reunião da Comissão externa que discute assuntos relacionados ao novo coronavírus.

Após críticas de parlamentares e sociedade civil, o ministro prestará esclarecimentos sobre as mudanças na divulgação de dados relacionados à pandemia no País.

Na segunda-feira, 8, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, disse que a pasta irá informar dados sobre infectados e mortos por covid-19, às 18 horas, diariamente.

O ministro afirmou que o impacto da doença em regiões metropolitanas e capitais já aconteceu. Ainda, que, segundo estudos do Ministério da Saúde, o impacto da doença deverá ser menor no Centro-Sul do País. Contudo, afirmou que os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro são pontos fora da curva.