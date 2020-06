Bolsas da Europa fecham em queda, com realização de lucros e dados econômicos

09/06/2020 | 13:57



As Bolsas da Europa fecharam em queda nesta terça-feira, 9, em uma dia marcado pelo realização de lucros após pregões de forte alta. A divulgação de dados referentes à economia da zona do euro, embora tenham indicado que o pior da crise pode ter passado, também pesou sobre os negócios. O índice intercontinental Stoxx 600 encerrou com perda de 1,22%, a 369,54 pontos.

"Após vários dias de ralis incansáveis, os ativos de risco estão claramente sob alguma pressão para obter lucros, à medida que os traders conseguem ganhos em vários níveis", explicou o BK Asset Management, em relatório enviado a clientes.

Na Bolsa de Londres, o índice FTSE 100 perdeu 2,11%, a 6.335,72 pontos. A Oxford Economics projeta que o Produto Interno Bruto (PIB) registrará retração de mais de 8% este ano e só deve retornar aos níveis anteriores à crise no fim de 2021.

Na Alemanha, dados divulgados durante a madrugada indicaram que as importações tiveram tombo histórico de 24% no país na passagem de março para abril, enquanto as exportações despencaram 16,15% na mesma comparação. Na Bolsa de Frankfurt, o DAX encerrou em baixa de 1,57%, a 12.617,99 pontos.

Já na zona do euro, por outro lado, o PIB encolheu 3,6% no primeiro trimestre, de acordo com a terceira leitura do indicador, divulgada hoje. Embora tenha contabilizado contração recorde, o dado veio melhor que nas estimativas anteriores.

Em Paris, o CAC 40 caiu 1,55%, a 5.095,11 pontos. O papel da Airbus liderou as perdas, recuando 7,62%, em meio a incertezas sobre a recuperação do setor de aviação. A Iata divulgou relatório em que estima que as margens de lucros das companhias aéreas este ano terá queda entre 15% e 30% em todas as regiões este ano.

Em Milão, o FTSE MIB cedeu 1,49%, a 19.930,20 pontos. Já o Ibex 35, de Madri, caiu 1,82%, a 7.752,30 pontos, enquanto, em Lisboa, o PSI 20 perdeu 1,63%, a 4.523 pontos.