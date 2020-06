Edu Guedes sofre acidente no interior de São Paulo e fratura o braço

09/06/2020 | 13:55



O chef de cozinha e apresentador Edu Guedes, da RedeTV!, sofreu um acidente enquanto dirigia um buggy em sua fazenda em Araras, no interior de São Paulo. Segundo a assessoria de imprensa da emissora, ele caiu do automóvel e fraturou o braço esquerdo, mas foi atendido na cidade.

Após o ocorrido, Guedes foi transferido para o Hospital Albert Einstein, na capital paulista, e passa bem após exames. Inclusive, na manhã desta terça-feira, 9, compartilhou duas receitas nos stories do Instagram: como fazer uma pizza saudável e uma "galinha diferente".

Edu Guedes ficou conhecido por seus dotes culinários, especialmente durante sua longa passagem pela Record TV, onde trabalhou ao lado de Ana Hickmann e Britto Júnior no Hoje Em Dia, e teve passagens por Tudo a Ver e Note e Anote.

O apresentador está na RedeTV! desde 2015.