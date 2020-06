Após falar sobre transição capilar, internautas duvidam que Bruna Marquezine tem cabelo cacheado e ela rebate: Sério que estão duvidando?

09/06/2020 | 13:11



Bruna Marquezine está passando pelo processo de transição capilar durante a quarentena, e vem atualizando seus seguidores sobre a volta de seus cachinhos. Depois de garantir aos fãs que o procedimento não foi motivado por nenhum papel que irá interpretar e sim por vontade própria, a atriz enfrentou questionamentos sobre se o seu cabelo é realmente cacheado.

No Twitter, uma fã saiu em defesa de Bruna, relembrando seu primeiro papel de destaque como Salete em Mulheres Apaixonadas, no ano de 2003, e mostrando claramente as ondulações do cabelo:

O povo que está duvidando que o cabelo da Bruna é cacheado, olha aqui.

Bem humorada, Bruna respondeu:

Sério que estão duvidando até disso? É amor encubado?

Em seguida, ela iniciou uma conversa com os fãs sobre seus cachos, e acabou chegando no assunto pets. Um internauta pediu que Bruna postasse uma foto deles, e a chamou de chata:

Posta uma foto, Bruna! Você é bem chata, né.

A atriz, que já mostrou que não tem paciência para os haters, respondeu simplesmente:

Sou.

Podemos aprender bastante com ela, não é?