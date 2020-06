Após comprar iate de Roberto Carlos, Gusttavo Lima irá gastar cerca de 3,7 milhões de reais com manutenção da embarcação

09/06/2020 | 13:10



Gusttavo Lima agora é proprietário de um iate de luxo que já pertenceu ao Rei Roberto Carlos. O cantor sertanejo fez a aquisição da embarcação há pouco tempo e, agora, a colunista Keila Jimenez, revelou que o artista terá que gastar uma fortuna para mantê-lo.

O iate custou cerca de 25 milhões de reais e tem um custo anual de mantuenção em torno de 15% de seu valor. Ou seja, Gusttavo terá que desembolsar ao menos 3,7 milhões de reais ao ano para manter o barco em perfeito estado, sem contar os gastos com o combustível.

Documentações especiais, vagas em uma marina, piloto, funcionários do iate, limpeza, entre outras coisas estão entre os gastos anuais da embarcação. Ainda de acordo com a colunista, um único marinheiro para ajudar em um barco do porte custa cerca de 10 mil reais mensais.

Além do iate, Gusttavo já gasta sua fortuna com outra despesa: um jatinho de luxo avaliado em 40 milhões de reais Um avião desse gastaria cerca de 1,5 milhão de reais por ano só de manutenção obrigatória, sem contar o combustível, aluguel de hangar e pagamento da tripulação. O aluguel para deixar estacionado no hangar custaria cerca de 40 mil reais mensais.

O embaixador, então, deverá passar a gastar cerca de cinco milhões de reais anuais apenas com as despesas para manter os bens.