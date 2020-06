Segunda temporada de Coisa Mais Linda terá casamento, amores e muita música

09/06/2020 | 12:10



Está chegando a hora! Após muita espera, a segunda temporada de Coisa Mais Linda finalmente chegará à Netflix no dia 19 de junho! Para atiçar ainda mais a curiosidade dos fãs, o serviço de streaming divulgou um último trailer antes da estreia. No registro, podemos ver as quatro amigas reunidas novamente: Malu, vivida por Maria Casadevall, Adélia, interpretada por Pathy Dejesus, Lígia, personagem de Fernanda Vasconcellos, e Thereza, papel de Mel Lisboa.

Com o final eletrizante da primeira temporada, em que Malu e Lígia são atingidas por tiros de Augusto Soares, vivido por Gustavo Vaz, a segunda parte da história mostra justamente Malu no hospital, se recuperando da tentativa de homicídio.

O trailer ainda mostra que Adélia vai se casar com o Capitão e que Thereza vai se dedicar à família, principalmente após descobrir que o seu marido, Nelson, personagem de Alexandre Cioletti, teve uma filha, chamada Conceição, com Adélia. Thereza, aliás, deve começar um novo trabalho, dessa vez em uma rádio.

Enquanto ainda cuida de seu clube de jazz, Malu se vê dividida entre dois amores: o produtor musical Roberto, papel de Gustavo Machado, e o apaixonante cantor Chico, vivido por Leandro Lima.

Se passando nos anos 60, a história deve mostrar locais icônicos como o hotel Copacabana Palace, no Rio de Janeiro, e a Casa do Povo, em São Paulo.

Esta segunda temporada contará com seis episódios produzidos por Beto Gauss e Francesco Civita. A criação é de Heather Roth, que também assina o roteiro com Patricia Corso e Mariana Tesch, e Giuliano Cedroni. A direção geral é de Caito Ortiz, com Julia Rezende à frente de parte dos episódios.