09/06/2020 | 11:15



O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, anunciou hoje que deixará o cargo em 13 de julho. "Na quinta-feira, informarei meus colegas do Eurogrupo da minha decisão de não buscar um segundo mandato, já que em 15 de junho deixarei o cargo de ministro das Finanças de Portugal", informou, em publicação no Twitter. Centeno revelou ainda que, também na quinta-feira, irá lançar o chamado para que postulantes a sua sucessão lancem candidaturas. A eleição do novo líder do grupo está marcada para 9 de julho.