Ex de Larissa Manoela, Thomaz Costa acusa o pai de ficar com seu patrimônio

09/06/2020 | 11:10



O ator Thomaz Costa, conhecido por atuar na novela Carrossel e também por ter namorado com Larissa Manoela, revelou em entrevista ao Cidade Alerta na última segunda-feira, dia 8, que o pai, Roberto Costa, está se apropriando indevidamente de parte de seu dinheiro.

Para Luiz Bacci, Thomaz explicou que, desde o início do processo de separação de seus pais, existe uma briga família por conta de seu patrimônio. O ator disse que a mãe, Luciana Santos, entrou com um processo pedindo a divisão de bens que eles conquistaram enquanto estavam juntos. No patrimônio da mãe está incluso os bens adquiridos com o dinheiro de Thomaz, já que ela era a responsável por administrar os recursos financeiros do filho enquanto ele era menor de idade.

- Independente do meu trabalho e tudo o que já fiz, se não fosse minha mãe eu não seria nada. Ver minha mãe sofrendo por conta de um processo, mexe muito comigo, disse ele sobre se envolver no processo.

Thomaz, que tem uma relação conturbada com o pai desde 2018, afirmou que é bastante complicado chegar num acordo com o pai:

- Eu tentei conversar com ele, cheguei com uma proposta em que ele ia sair ganhando. Com meu pai é difícil ter algum tipo de conversa. Ele não tem o que falar, a justiça está do lado e e para ele, ele está correto.

O ator explicou que todo o dinheiro que conquistou quando era menor de idade está no nome da mãe e, portanto, entrou no processo de divisão de bens, o que ele não acha correto.

- Hoje ele não está mais trabalhando como na época de Carrossel. Mas, naquele momento, o Thomaz produziu e ganhou muito. Ganhou muito mais do que eu, mas o patrimônio vai ser dele, disse a mãe do artista, Luciana Santos.

A equipe do Cidade Alerta foi até a casa de Roberto Costa e tentou ouvir a versão dele, no entanto, ele, que é policial civil, não recebeu o programa em sua casa. Por mensagem de áudio através do celular, ele apenas explicou:

- Eu não quero nada do que é dele, eu quero da minha separação, do que nós construímos juntos, não tem nada ver com o dinheiro dele.