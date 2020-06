Ex-jornalista da Globo, Ivan Moré passa por cirurgia no joelho

09/06/2020 | 11:10



Ivan Moré, que apresentou o Globo Esporte da TV Globo, passou por uma cirurgia no joelho no último sábado, dia 6. Por meio de seu Instagram, o jornalista primeiro postou uma foto em que aparece na cama do hospital. Na legenda, escreveu o seguinte:

Essa foto é o segundo passo sobre algo que aconteceu no dia 15 de fevereiro. A história do copo meio cheio. Um tombo. LesoÌ?es nos ligamentos. Dor. Vários aprendizados. Hoje fiz a cirurgia. Estou bem. Aliás muito bem se comparado a enorme maioria da populaçaÌ?o. E sou grato, muito grato. Pelo carinho enorme de vocês aqui no Instagram. Pelo fato de ter condiçoÌ?es a um atendimento de primeira, o que 90% das pessoas naÌ?o tem. Grato por NAÌ?O ser vítima do coronavírus, que já matou 35 mil pessoas no país. Em meio a tanto sofrimento da nossa populaçaÌ?o seria muito injusto reclamar da adversidade ou do que quer que seja. EntaÌ?o na minha vida hoje só existe espaço pra gratidaÌ?o. E também cultivo o desejo de que o sofrimento daqueles que estaÌ?o jogados em algum canto, de algum corredor sujo de um hospital qualquer, espalhado pelo país, seja minimizado! A tese do copo meio cheio me leva a pensar que a esperança tem sempre que prevalecer!

Depois, por meio de um vídeo, ele ainda deu mais detalhes:

- Cirurgia de lesão, ruptura total de ligamento cruzado, problema no menisco, na cartilagem e também no colateral medial. Isso foi provocado por um tombo que eu tive em fevereiro e eu já tinha a previsão de operar um mês depois do tombo. Veio o coronavírus e aí eu tive que adiar a minha cirurgia. Quando eu machuquei e já deixei a mensagem que o tombo, em si, não ia me derrubar mentalmente, porque ninguém quer ficar machucado, fazer uma operação de joelho e depois ficar seis, oito, dez meses se recuperando. Mas eu usei isso como uma atitude mental positiva. Minha cirurgia foi um sucesso. Eu creio que de seis a dez meses eu devo voltar a fazer atividades físicas aeróbicas, que é o mais importante.

Segundo informações da assessoria de Ivan, ele teve alta do hospital no mesmo dia em que fez a cirurgia:

Ele se machucou em 15 de fevereiro, deveria ter feito a cirurgia em março, mas por conta da pandemia, teve que adiar. Agora, com orientação do médico, realizou a cirurgia no último sábado, e felizmente deu tudo certo. Saiu do hospital no mesmo dia e está em casa se recuperando.