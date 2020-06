BB adota medidas para suspender publicidade em sites de fake news

09/06/2020 | 10:29



Após o Tribunal de Contas da União ter determinado a suspensão de publicidade do Banco do Brasil de determinados sites, blogs, portais e redes sociais que veiculam fake news, o banco informa ter adotado "as medidas necessárias", tendo apresentado recurso na segunda-feira, 8.

A medida cautelar, de 27 de maio, relatada pelo ministro Bruno Dantas, excepcionou sites vinculados a concessionárias de radiodifusão e os relativos a jornais e revistas que existem há mais de dez anos.

Segundo o TCU, o objetivo é evitar a monetarização indevida de sites, blogs, portais e redes sociais que notoriamente veiculam fake news.

O Banco do Brasil havia explicado anteriormente que a publicidade é adquirida de ferramentas de mídia.