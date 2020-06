09/06/2020 | 10:25



O Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) confirmou que Estados e municípios receberam nesta terça-feira, 9, da União a primeira parcela de repasses diretos previstos no Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, no valor total de R$ 15,036 bilhões.

A soma se divide, aproximadamente, em R$ 9,25 bilhões para os cofres estaduais, R$ 38,6 milhões para o Distrito Federal e R$ 5,748 bilhões para as prefeituras.