Obituário - 9 de junho de 2020

Ademir Medici



09/06/2020 | 10:27



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 4 de junho

Jair Neudini, 67. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Santo André, sexta-feira, dia 5 de junho

Nair Pais Alves, 88. Natural de Viradouro (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André. Sábado, dia 6 de junho

José Souza Reis, 69. Natural de Itabuna (Bahia). Residia em Santo André. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, domingo, dia 7 de junho

Eugênio Mascagna, 99. Natural de Araraquara (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Industriário. Dia 7. Jardim da Colina.

Maria Matarazzo, 96. Natural da Itália. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, Capital.

Masanori Kodama, 94. Natural do Japão. Residia no bairro Campestre, em Santo André. dia 7. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Olímpia Marques de Oliveira, 92. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 7. Jardim da Colina.

Antonio Amaral dos Santos, 91. Natural de Agrestina (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Adélia, em São Paulo, Capital. Dia 7, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jandira Rodrigues dos Santos Borovac, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Sítio do Morro, em São Paulo, Capital. Pensionista. Dia 7, em Santo André. Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo, Capital.

Albano Balthazar Correa, 87. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 7, em Mauá. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Ana Marcorin Bittencourt, 85. Natural de Capivari (São Paulo). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 7. Crematório Unidas.

Fioravante Papucci, 84. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Ajudante geral. Dia 7. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Catharina Reininger da Silva, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Santo André. Dia 7. Crematório Vila Alpina.

Álvaro de Toledo Piza, 82. Natural de Pederneiras (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 7. Jardim da Colina.

José Alves da Silva, 74. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá;

Vanda de Souza da Silva, 64. Natural de Maringá (Paraná). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 7. Memorial Jardim Sant André.

Vitor Hugo Reis Teixeira, 59. Natural de Presidente Prudente (São Paul). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Analista de sistemas. Dia 7. Jardim da Colina.

João José Pereira, 38. Natural de Betim (Minas Gerais). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 7, no Hospital de Campanha Bruno Daniel, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

Nícollas Henrique Santana Souza, 6. Natural de Santo André. Residia no Parque Miami, em Santo André. Menor. Dia 7. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 4 de junho

Antonia Rodrigues Pinto, 97. Natural de São Paulo, Capital. Residia em Rudge Ramos, São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.

Giovani Ferreira de Souza, 64. Natural de Paulicéia (São Paulo). Residia no Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 4. Cemitério dos Casa.

Djalma Maciel de Souza, 60. Natural de Fátima do Sul (Mato Grosso do Sul). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 4. Jardim da Colina.



São Bernardo, sexta-feira, dia 5 de junho

Dorvina Meireles Pires, 89. Natural de Dores do Turvo (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Jozina Santa de Souza, 87. Natural de Porteirinha (Minas Gerais). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 5. Memorial Jardim Santo André.

Laura Guedes Ribeiro, 83. Natural de Registro (São Paulo). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério dos Casa.

José Siviero, 77. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Maria Eulália da Silva Brezolin, 75. Natural de Portugal. Residia em São Paulo, Capital. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério da Paz, em São Paulo, Capital.

Sérgio Tadashi Koga, 70. Natural de Andradina (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dias 5. Cemitério do Baeta.

Romilda Duarte Ribeiro, 68. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Rio de Janeiro. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Jardim da Saudade, no Rio de Janeiro.

Antonio Escada Garcia, 66. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Calux, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.

Antonio Jorge Alves, 64. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no Jardim Olavo Bilac, em São Bernardo. Dia 5. Jardim da Colina.



São Bernardo, sábado, dia 6 de junho

Antonio Oliveira Mota, 85. Natural de Sussuapara (Piauí). Residisa na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 6. Memorial Phoenix, em Santo André.

Hélio Antunes Avelino, 84. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Bernardino Bispo dos Santos, 76. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

Maria de Oliveira Santos, 75. Natural de Divinópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Joaquim Paulino Siqueira, 74. Natural de Guaraciaba (Minas Gerais). Residia na Vila São José, em São Bernardo. Dia 6. Jardim da Colina.

Walter José Nogueira, 74. Natural de Lupércio (São Paulo). Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério do Baeta.

Nivaldo Araujo de Souza, 70. Natural de Cataguases (Minas Gerais). Residia no Jardim Farina, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério dos Casa.

José Fernandes Neto, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 6, em São Bernardo. Cemitério Parque dos Pinheiros, em São Paulo, Capital.



São Bernardo, domingo, dia 7 de junho

Manoel Dourado Sobrinho, 92. Natural de Camocim (Ceará). Residia em São Paulo, Capital. Dia 7, em São Bernardo. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.



SÃO CAETANO

Wanda Almendra Dante, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Joaquim Belizario da Silva, 80. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro Santa Maria. Dia 6. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Francisca da Conceição Morais, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty. Dia 5. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, dia 4 de junho

Isaura Rodrigues Ferreira, 78. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia em Diadema. Dia 4, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.



Diadema, sexta-feira, dia 5 de junho

Luciana Severina de Lima, 81. Natural de Ipanema (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 5, em São Bernardo. Cemitério Municipal.



Diadema, sábado, dia 6 de junho

Silvio da Silva, 76. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Ana Lúcia Nery, 49. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Cemitério Parque da Ressureição.



Diadema, domingo, dia 7 de junho

João Martins Alves, 99. Natural de Boa Nova (Bahia). Residia em Eldorado. Dia 7. Vale da Paz.

Maria Marquete, 94. Natural de São Pedro da União (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério de Vila Formosa, São Paulo, Capital.

João Lourenço de Souza, 89. Natural do Estado do Ceará. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Elsa Kleinschmidt Santiago, 79. Natural do Estado de Santa Catarina. Residia no bairro Taboão. Dia 7. Cemitério Municipal.

Juvenal Fernandes, 78. Natural de Nazaré Paulista (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 7. Vale da Paz.

Conceição Albina de Oliveira, 71. Natural de Pontes Gestal (São Paulo). Residia no Jardim Santa Terezinha. Dia 7. Vale da Paz.

Wilson Nunes da Silva, 70. Natural de Conceição das Alagoas (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal.

Gilberto Silveira de Souza, 69. Natural de Santópolis do Aguapeí (São Paulo). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Jardim da Colina.

Lenir Anacleto, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Maria Xavier de Souza Leal, 65. Natural do Estado do Ceará. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

João Batista de Carvalho Lima, 61. Natural de Jeremoabo (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Daniel Gonçalves, 51. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.



M A U Á

Mauá, sábado, dia 6 de junho

Yokie Mochizuki, 82. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Recanto Vital Brasil, em Mauá. Dia 6. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

José Antonio de Carvalho, 79. Natural de Picos (Piauí). Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Rosa Maria Reale, 66. Natural de Ipaussu (São Paulo). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

Argeu Simão de Souza, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.

João Batista da Silvas, 64. Natural de Natal (Rio Grande do Norte). Residia no Jardim Mauá. Dia 6. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 7 de junho

Edith do Nascimento Machado, 81. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 7. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maria Pim, 93. Natural de Glicério (São Paulo). Residia na Vila Elisa, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Olga Borba, 89. Natural de Santo André. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Maria Lúcia de Oliveira, 68. Natural de São Gonçalo do Abaité (Minas Gerais). Residia no Jardim Caçula, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Fabrício Pereira Araujo, 23. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 6. Cemitério São José.

Gabriel Henrique Lopes de Brito, 19. Natural de Mauá. Residia no Jardim Alvorada, em Ribeirão Pires. Dia 6. Vale dos Pinheirais.



RIO GRANDE DA SERRA

Luiz Francisco Tertuliano, 64. Natural de Paraibuna (São Paulo). Residia no Parque América, em Rio Grande da Serra. Dia 7, em Mauá. Cemitério São Sebastião.