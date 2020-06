Recuperada do câncer, Ana Maria Braga diz que a pandemia a ajudou a parar de fumar

09/06/2020 | 08:10



Ana Maria Braga bateu um papo com a atriz Antonia Mayrink Frering através de uma live no Instagram na noite da última segunda-feira, dia 8. A apresentadora do Mais Você, claro, falou sobre a batalha contra o câncer. No início do ano, ela descobriu que iria enfrentar a doença pela terceira vez, dessa vez, no pulmão. Já recuperada, ela explicou que também deixou de fumar e que a fé sempre esteve com ela para enfrentar as doenças.

- Sempre é assustador, sempre balança. Sempre te dá sensação que a vida é muito curta. Por mais que você queira dizer que saiu de um, de outro...Nada te garante que você vai sair de mais um. A lição é não deixar de acreditar...Nunca, em nenhum momento, eu deixei de acreditar que fosse dar certo e eu fosse sobreviver. No dia que eu tive a notícia com os exames, meu marido estava comigo e ele estava muito assustado e eu disse que eu ia sobreviver, disse ela.

Por causa da pandemia do novo coronavírus, Ana Maria teve seu programa na TV Globo suspenso, já que ela faz parte do grupo de risco para a doença.

- A pandemia me ajudou a parar de fumar, pensei que nunca fosse conseguir. É a tal coisa de traçar meta. É um vício. Tive a ajuda de uma médica e vontade própria também.

Ela também explicou que tem se dedicado a trabalhos manuais para manter a concentração, como o crochê, que considera como uma meditação:

- Adoro fazer crochê, estou fazendo uma colcha para minha filha. A meditação para mim são coisas que você faz para você mesmo. Quando faz um trabalho manual precisa se concentrar naquilo que está fazendo e automaticamente é uma meditação, onde você se distancia dos problemas e sua cabeça fica vazia para se fixar em alguma coisa, é quase introspectivo. Ainda não sei aquela meditação de ficar num lugar só, eu sou muito agitada. Eu já tentei. Cozinhar também é uma delas, você tem que prestar atenção naquilo e no final de tudo, você tem um resultado que você partilha com quem você gosta.

O período de isolamento social tem sido ao lado do marido, o francê Johnny Lucet, com quem se casou neste ano. A apresentadora falou sobre a dificuldade dos dois se comunicarem, brincando que tem sido benéfico para a relação:

-

Não sei nada de francês e ele entende muito pouco português, então só fica a parte boa. Se a gente permanecer nessa quarentena, não há nada que nos separe...Não tem como ele brigar comigo em francês e eu brigar com ele em português, disse aos risos.