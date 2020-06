Jeanne e Diane adiante de seu tempo

09/06/2020 | 07:04



São dois filmes que não têm muito a ver, exceto que fizeram história, cada um a seu tempo. Abordam relacionamentos e transformaram em estrelas suas atrizes. Jeanne Moreau está em Os Amantes, de Louis Malle, às 11h20 desta terça-feira, 8, no Telecine Cult. Diane Keaton é a Annie Hall de Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, de Woody Allen, às 15h15, no mesmo canal.

O público que vê o Malle nesse horário talvez nem saiba, mas, em 1958, a atriz e o diretor foram ameaçados de excomunhão e, no Brasil, grupos de religiosos faziam piquetes para tentar impedir as pessoas de entrar nos cinemas. Tudo por causa de uma cena de sexo. Jeanne faz a mulher casada e insatisfeita. Vive uma noite intensa com esse homem que se hospeda em sua casa. No clímax, ele desce pelo corpo dela e fica só o rosto de Jeanne Moreau, em êxtase.

Diane Keaton ganhou o Oscar pelo papel de Annie Hall. O filme foi multipremiado em 1977, o figurino da personagem ditou moda. Hoje em dia, e pelos motivos que todo mundo sabe, Woody Allen virou aquele autor que é de bom tom odiar. Aqui dá para lembrar quando, e como, e quanto ele era amado. O intelectual judeu neurótico. A oposição entre Nova York e Hollywood, brilhante.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.