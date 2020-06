São Bernardo reforça caixa contra Covid com R$ 6,5 mi

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



09/06/2020 | 00:01



O deputado federal Alex Manente (Cidadania) destinou, via emenda, R$ 6,5 milhões para serem aplicados à saúde de São Bernardo, seu reduto eleitoral.



A verba já foi autorizada pelo governo federal e está na conta da Prefeitura de São Bernardo, administrada pelo prefeito Orlando Morando (PSDB).



“Reconheço os esforços que estão sendo feitos para combater o novo coronavírus e fiz o que pude para ajudar. Temos todos de encontrar uma forma de colaborar diante desta pandemia. O recurso já está nos cofres da Prefeitura, que poderá utilizar a seu critério”, discorreu Alex.



O parlamentar elogiou a postura de Morando e dos demais prefeitos do Grande ABC no enfrentamento ao novo coronavírus. Inclusive, classificou como acertada a decisão de flexibilizar, via decreto, o funcionamento de concessionárias e escritórios – a despeito de a Justiça ter derrubado alguns decretos ontem (veja mais na página 5).



“Tenho elogiado os municípos do Grande ABC, todos têm tido postura firme. É um momento delicado, em que é preciso equilibrar o atendimento da saúde, a preservação de vidas e a recuperação econômica. Isso temos de fazer. Nesse aspecto, creio que (os prefeitos) vão bem. Parabenizo a atitude de flexibilizar, assim como a Capital”, declarou Alex.



Indagado se o cenário atual é para reabrir o comércio, o deputado disse que a comparação com o Brasil e São Paulo favorece a região. “Se compararmos com o País, sim (a situação regional é melhor). Mais ainda se compararmos com a Capital. A Capital está em pior fase, com piores indicadores. Aqui temos mais condições de atender os infectados. A nossa curva não é mais crescente pelos dados que tenho. Flexibilização é justa.”



Alex ressaltou ainda que qualquer rixa política foi deixada de lado no momento de destinação de emendas para auxílio no combate à Covid-19. “Eu não vou ficar levando questões pessoais em consideração ou até mesmo divergências ideológicas e políticas. As pessoas, neste momento, são o que importa. Se muitos políticos pensassem assim, talvez a situação do Brasil no enfrentamento da peste estaria melhor.”



São Bernardo registrou ontem duas novas mortes, sendo 238 óbitos e 2.615 infectados no cômputo geral.