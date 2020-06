Concessionárias reclamam de idas e vindas judiciais

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



09/06/2020 | 00:01



A guerra de liminares sobre a situação das concessionárias de veículos na região tem gerado insegurança e frustração aos donos desses estabelecimentos. Se até ontem as concessionária poderiam funcionar ainda que respeitando os decretos sobre o isolamento físico, hoje liminar determinou que as revendedoras permaneçam fechadas em São Bernardo e Diadema.



Segundo Nilton Cesar Pogetti, 54 anos, proprietário da Auto New, concessionária que fica na Avenida Brigadeiro Faria Lima, no Centro de São Bernardo, a situação da instabilidade judicial frustra ainda mais a movimentação já abaixo do comum dentro do estabelecimento. “Fica difícil. Um dia pode abrir, no outro já não pode. É uma situação bem complicada. Prejudica ainda mais a intenção de convidar clientes, que já estão com medo de sair de casa”, declarou Pogetti.



Com loja fechada aproximadamente há 70 dias, o proprietário se viu obrigado a dispensar dois funcionários devido à pandemia do novo coronavírus. Já o movimento na loja de carros caiu cerca de 70%. “Estamos sobrevivendo, mas, se continuar assim, tenho grandes chances de encerrar as atividades de meu estabelecimento.”



Desde a semana passada o Grande ABC vive expectativa de reabertura econômica, mesmo que de forma parcial. No fim de semana, algumas cidades decidiram por publicar decreto que liberava abertura de concessionárias e escritórios por período de quatro horas por dia.



A equipe do Diário percorreu avenidas do Centro de São Bernardo, onde há concentração desse tipo de estabelecimento, e viu diversos deles abertos, mesmo com a liminar impedindo seu funcionamento ontem.