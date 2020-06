Do Diário do Grande ABC



08/06/2020



“Doria se perdeu.” Este era o título dos comentários deste mesmo espaço na quinta-feira, 28 de maio de 2020. Eles tratavam da controversa decisão do governador do Estado tomada no dia anterior. Com uma canetada, sem explicar claramente as razões que o levaram a assinar a medida, João Doria (PSDB) decidira flexibilizar a quarentena na Capital, permitindo a retomada da economia, enquanto mantinha fechadas as demais 38 cidades da zona metropolitana. Dura, a opinião do jornal antecipava a desconfiança de que a adoção de pesos diferentes para situações idênticas poderia resultar em confusão. Dito e feito.

O incoerente decreto de João Doria deixou o Estado à deriva no mar revolto em que se transformou a luta contra o novo coronavírus no Brasil. Menos de duas semanas depois, a judicialização da questão criou tal estado de confusão que é praticamente impossível ao cidadão saber o que ele deve fazer para se proteger da Covid-19. É o que provoca a falta de comando uno e forte, que, de um dia para o outro, mandou às favas as recomendações científicas que, até então, garantia seguir com desvelo.

No Grande ABC, onde os prefeitos se revoltaram com o tratamento desigual do governador e a maior parte deles se antecipou à autorização do Estado para reabrir, a segunda-feira foi de balbúrdia. Para se ter ideia da confusão que a decisão de Doria provocou, basta dizer que as sete cidades começaram a semana com cinco realidades distintas. Cinco! Todas elas tendo como base exatamente o posicionamento do chefe do Executivo paulista. Sendo um único Ministério Público, a mesma Justiça e decretos municipais praticamente idênticos.

O Grande ABC espera com apreensão o que reserva a terça-feira. Todo dia passou a ser uma grande incógnita para a população do Estado de São Paulo. Que João Doria recobre a razão e não deixe que decisões políticas, algo que tanto criticou no presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), turvem decisões que deveriam ser técnicas. Há pessoas morrendo, sr. governador!