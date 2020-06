Do Dgabc.com.br



08/06/2020 | 23:55



Caminhoneiros que trafegam pelo Rodoanel Mário Covas poderão realizar de sexta a domingo o teste rápido para detecção da Covid-19. A ação, que é iniciativa da concessionária SPMAR, acontecerá na base do SAU (Serviço de Apoio ao Usuário) no km 102 do Trecho Leste, sentido Suzano. No local, equipe do Sest Senat fará a aferição da temperatura, passará orientações sobre as formas corretas de higienizar as mãos e os veículos, além de distribuir kits lanches e de higiene pessoal (luvas, máscara, sabonete e álcool gel).

A novidade ficará por conta da realização do teste rápido de Covid-19 pela equipe de socorro da concessionária (médicos e enfermeiros), exame que permite saber se a pessoa já teve contato com o vírus, mesmo que não tenha desenvolvido sintomas.