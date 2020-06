Do Dgabc.com.br



08/06/2020 | 23:55



Moradores da região do bairro Alvarenga, em São Bernardo, ganharam ontem equipamento de lazer e esporte. Trata-se da nova Arena Parque de Esportes do Parque Hawai, inaugurada pela Prefeitura por meio da Secretaria de Serviços Urbanos. O ato foi acompanhado pelo prefeito Orlando Morando (PSDB), o vice-prefeito Marcelo Lima e o ex-jogador de futebol e atleta do Corinthians Basílio.

Localizado na Rua Cachoeiro do Itapemirim, o novo espaço conta com quadra de basquete de rua, campo de futebol com grama sintética, iluminação LED e arquibancada, palco, além de pista de skate dotada de quatro rampas (quarter, 45 e wall ride) e diversos obstáculos. Ao todo, foram investidos R$ 817 mil na obra.

“A Arena Parque de Esportes é mais que um programa de lazer. Trata-se de um programa de inclusão, pois quando passamos a oferecer um espaço de qualidade para prática de esportes, automaticamente você acaba dando oportunidade para os nossos jovens. Seguramente, quando essa pandemia passar, moradores do Parque Hawai passarão a fazer deste espaço uma segunda casa”, afirmou o chefe do Executivo.