Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



08/06/2020 | 23:55



Quem quiser participar do Salão Nacional de Arte Fotográfica, realizado pelo Fotoclube ABCclick em parceria com o Festival de Fotografia de Paranapiacaba, já pode realizar a inscrição, que segue até dia 30 de julho, no site www.abcclick.com.br.

O tema da oitava edição do evento é livre, porém, só serão aceitas fotografias coloridas e serão duas categorias: fotógrafo afiliado e fotógrafo não afiliado (para amadores). Segundo Marcos Sanchez , presidente do Fotoclube, na edição passada foram mais de 300 participantes e quase 1.000 fotografias inscritas. Ele acredita que o número neste ano será ainda maior. “Neste momento de isolamento muitos fotógrafos terão tempo e disposição para procurar suas melhores imagens para concorrer neste evento nacional.”

O julgamento será por votação popular via internet. Na segunda etapa, as imagens selecionadas passarão por júri técnico formado pelos presidentes ou representantes dos fotoclubes do Brasil. As fotos selecionadas receberão medalhas e certificados. Farão também parte de duas exposições, uma virtual e outra física, em Paranapiacaba, previstas para o fim do ano, dependendo das condições da pandemia da Covid-19.