Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



08/06/2020 | 23:55



Francielly Jesus, 28 anos, acredita que teve a Covid-19 em abril. A jovem, moradora de Diadema, imagina que contraiu a doença do irmão, que trabalha em uma empresa onde houve quatro casos confirmados. “Estava com todos os sintomas. Febre alta, tosse, muita dor no corpo e perda do paladar”, relembrou. Francielly entrou no aplicativo Coronavírus SUS, preencheu os dados e ligou para a central 136, onde foi atendida por um profissional de saúde e orientada a fazer o isolamento domiciliar. Assim como ela, ao menos 935 mil pessoas deixaram de circular pelas cidades em busca de atendimento médico após usar o serviço de telemedicina do governo federal.

Levantamento divulgado pela TopMed, empresa que administra o sistema, mostra que 85% do 1,1 milhão de pessoas que acionaram a central 136, disponibilizada pelo Ministério da Saúde para dar apoio à população durante a pandemia, deixaram de procurar um serviço de saúde, aumentando o isolamento físico e evitando os riscos de contágio do novo coronavírus. Outras 700 mil pessoas foram atendidas apenas por robôs e não houve necessidade de transferência da ligação para um técnico.

Apesar da frustração de não ter realizado o teste para Covid-19, Francielly recomenda o serviço. “Tomei remédios para controlar a febre e me recuperei. Como não estou em uma idade de grupo de risco nem tinha falta de ar, apenas fiquei isolada em casa por 14 dias”, detalhou. O pai, 52, e a avó, 86, também tiveram a doença. “Meu pai não estava evitando sair e acabou se contaminando e passando para a minha avó”, explicou.

Diretora de saúde da TopMed, a médica Renata Zobaran destacou que proteger as pessoas em isolamento é essencial para a contenção da doença. “Aquelas que não são direcionadas para unidades físicas de saúde, mas que, ainda assim, exigem acompanhamento, recebem ligações para que os profissionais acompanhem a evolução do quadro de saúde delas”, relatou.

Renata detalhou que o atendimento é feito por profissionais de saúde sempre que a pessoa for maior de 60 anos, tiver alguma doença preexistente ou apresentar falta de ar. “O robô faz uma série de perguntas que são definidas por nós e os casos que requerem maior atenção são encaminhados para um atendimento que não é virtual.”

Segundo a diretora, dependendo da gravidade do paciente, o acompanhamento segue até que os sintomas desapareçam. “A gente percebe que quem está procurando esse serviço realmente quer uma orientação, uma ajuda, sem ter que sair de casa”, pontuou. A profissional afirmou que em outras áreas onde o serviço de telessaúde da TopMed atua os resultados têm sido muito positivos. “Temos diversos modelos de atendimento, como consultas com psicólogos, e as pessoas têm se mostrado muito satisfeitas”, concluiu.