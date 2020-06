Dérek Bittencourt

08/06/2020 | 23:55



Uma ação entre o Santo André Futsal e a Liga de Futebol de Salão de Santo André, denominada Futsal Contra a Fome, pretende arrecadar alimentos e produtos de limpeza para famílias da cidade que estão passando por dificuldades neste momento de quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus.

E diversas personalidades do mundo do esporte compraram a ideia e estão servindo como porta-vozes, a começar pelo quatro vezes melhor do mundo no futsal Falcão, além de outros ex-jogadores da modalidade, como Lavoisier e Vander Carioca, o pentacampeão do mundo Vampeta, o ex-zagueiro do Santo André e do São Paulo Alex Bruno, e diversos outros que ainda estão em atividade seja nos campos ou nas quadras, tanto no Brasil, como o atacante do Flamengo Pedro Rocha, quanto no Exterior.

“Fala rapazeada, tudo bem? Passando para dizer que o Santo André Futsal está com a campanha Futsal Contra a Fome. Primeiro parabenizar o Santo André pela iniciativa. E eu não podia deixar de apoiar. Então quem puder ajudar de alguma forma, com certeza vai fazer a diferença na vida de muitas pessoas”, diz Falcão, em vídeo públicado nas redes sociais. “Peço a ajuda de todos em colaborar. Tem muita gente precisando. Vamos ajudar”, convocou Vander Carioca.

“São atletas que dispensam apresentações da importância que têm para o esporte. A gente tem amigos em comum e isso facilitou. De prontidão se colocaram à disposição para convidar as pessoas a participarem da ação. Só de serem padrinhos já é de suma importância”, destacou o presidente do Santo André Futsal, Rodolfo Guedes.

A intenção da ação é arrecadar pelo menos 300 cestas básicas para distribuir, sobretudo, para moradores de Santo André. São pelo menos 100 times engajados, a maioria deles andreense, mas a campanha conta também com equipes de São Bernardo, Mauá e Ribeirão Pires – algumas, inclusive, disputam a Copa Diário de Futsal, que foi suspensa justamente em razão da pandemia da Covid-19.

Os interessados em se inscrever para receber a doação podem procurar a página do Santo André Futsal no Facebook (santoandrefs). Já quem quiser colaborar com doação de alimento, produto de higiene ou até mesmo quantia em dinheiro, procurar Rodolfo no telefone 95873-7246.