Vagner Love se despede do Corinthians: 'Grato por tudo que vivi aqui'

08/06/2020 | 20:42



Em negociação avançada para voltar ao CSKA Moscou, da Rússia, Vagner Love rescindiu o seu contrato com o Corinthians na última sexta-feira. Em vídeo divulgado através da plataforma Dugout, ele se despediu do clube afirmando ser grato por tudo o que viveu com a camisa alvinegra.

Vagner Love teve duas passagens pelo Corinthians. A primeira, em 2015, quando conquistou o Campeonato Brasileiro e a segunda em 2019, ano em que levantou a taça do Paulista. Ele também agradeceu à diretoria do clube.

"Agradeço a Deus pela oportunidade que ele me deu de ter voltado ao Corinthians no ano passado. Por tudo o que aconteceu comigo neste período e principalmente a diretoria do clube, Andrés Sánchez, Duíliu, Du Ferreira, Vilson que tive a oportunidade de conhecer há pouco tempo, e outros membros da direção que eu tenho um carinho muito grande", disse.

Love tinha contrato válido até o fim do ano. O jogador fez 121 partidas pelo Corinthians e 29 gols. Em nota, o clube afirmou que o encerramento do contrato se deu de maneira amigável. "A ruptura do vínculo, que terminaria no fim de 2020, se deu amigavelmente, pelo fato de o atleta ter aceitado uma oferta de transferência".

A saída de Vagner Love abre ainda mais caminho para o retorno de Jô ao Corinthians. Sem ele, os atacantes à disposição do técnico Tiago Nunes são Boselli, Davó, Everaldo, Janderson e Yony González.