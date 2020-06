Elzo ao lado de Mazzola

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



09/06/2020 | 00:01



“Segue a foto solicitada. É do álbum Balas Futebol de 1956. Elzo era uma das três figurinhas carimbadas do Palmeiras.”

Dr. Moacir

Justo orgulho aos esportistas de São Bernardo e São Caetano ver a figurinha que perpetua Elzo. Isso porque ele fez história também no EC São Bernardo e no São Caetano EC, além do CA Ipiranga.

Do Juvenil do técnico Dario Bechara, o chamado “Esporte”, Elzo foi promovido a titular do São Bernardo, fez carreira no profissionalismo e defendeu equipes como a dos aspirantes do Corinthians Paulista, São Caetano EC, Ipiranga, Palmeiras e, por empréstimo, Santos FC.

Um craque! Um artilheiro! E uma carreira interrompida em 1957 por problemas nos meniscos. Elzo tinha apenas 28 anos.

CARREIRA

- Celso Unzelte (eleito por Memória técnico do Memofut) localizou um jogo de Elzo, ainda aspirante, 18 anos, entre os profissionais do Corinthians, substituindo a Baltazar num amistoso no Espírito Santo do Pinhal, frente à seleção local. Data: 7-9-1947.

Fonte: Almanaque do Timão.

- Entre 1948 e 1951 Elzo atua como titular absoluto do São Caetano, tornando-se com o time campeão da Quinta Série da Segunda Divisão de Profissionais.

- Celso Unzelte e Mário Sérgio Venditti documentam 78 jogos de Elzo pelo Verdão, entre 1954 e 1956, com 41 vitórias, 14 empates, 23 derrotas e 22 gols.

Fonte: Almanaque do Palmeiras.

O SÃO-BERNARDENSE

Elzo Lazzuri nasceu em São Bernardo, em 30 de abril de 1929, filho de Oliveiro Lazzuri e Angelina Borali Lazzuri. Estudou na escola da professora Hermínia Paggi, na Rua Santa Filomena. Trabalhou no comércio local, na loja de armarinhos do pai e no armazém do tio Ítalo Lazzuri.

Aposentado, ajudou os filhos no Espaço Lux, danceteria que marcou época na cidade. Faleceu em 7 de março de 2018, aos 88 anos.

Diário há meio século

Terça-feira, 9 de junho de 1970; ano 12; edição 1254 Manchete – Organia cai: o presidente da Argentina, general Juan Carlos Organia, foi deposto. Junta Militar assume. Palavra do Leitor – Os juízes (árbitros de futebol) têm prejudicado o Corinthians FC de Santo André. Haroldo Mattei Nota – O missivista foi jogador nos áureos tempos de amadorismo do Corinthians andreense; conviveu com os veteranos dos primeiros tempos; depois se tornou dirigente e presidente. Na carta à Palavra do Leitor, Mattei referia-se ao Campeonato Paulista da Segunda Divisão daquele ano de 1970, na última tentativa do seu clube tentar alguma coisa no futebol profissional.

Em 9 de junho de...

1915 – Iluminação pública precária em Paranapiacaba. Em todas as ruas há postes, mas sem lampiões. 1920 – Em cartaz no cinema, O Conde, comédia em quatro partes interpretada por Charles Chaplin, o Carlitos, já chamado de “o maior cômico até hoje conhecido”. 1985 – Prefeitura de São Bernardo lança o Plano de Informática Municipal. À frente do Conselho Municipal do Processo de Dados, o advogado Mario Alonso, secretário de Planejamento e colaborador da página Memória. Corredor ABD rebatizado de anel viário metropolitano: Estado promete reinício das obras. Hoje - Dia Nacional de Anchieta (Apóstolo do Brasil) - Dia do Porteiro - Dia do tenista





Santos do dia