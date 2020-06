Neymar e parças são denunciados por homofobia e ameaça de morte após vazamento de áudio - segundo colunista

08/06/2020 | 18:10



Neymar e os parças na cadeia? De acordo com o colunista Alessandro Lo-Bianco, talvez essa seja uma possibilidade.

Isso porque, após Neymar ter um áudio seu vazado, onde supostamente ele xinga o namorado de sua mãe, Tiago Ramos, de viadinho, e os parças sugerem que ele seja castigado e citam ainda um tipo de tortura, Lo-Bianco afirma que um ativista LGBT fez denúncias ao Ministério Público de São Paulo, por homofobia, incitação ao ódio e ameaça de morte, além de formação de quadrilha.

O documento protocolado teria pedido inclusive prisão preventiva do grupo, por temor que eles ameacem testemunhas que possam ser intimadas e por temor também pela vida de Tiago, além da quebra do sigilo do grupo.

Procurada, a assessoria de imprensa de Neymar ainda não comentou a suposta denúncia.