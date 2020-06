Kostal anuncia fechamento de unidade em São Bernardo

Flavia Kurotori

O Grupo Kostal comunicou ao Sindicato dos Metalúrgicos do Grande ABC que irá encerrar as atividades nas plantas instaladas no bairro Pauliceia, em São Bernardo, e em Manaus, no Amazonas. Apenas a unidade de Cravinhos, no Interior, será mantida. Na manhã de hoje, a entidade realizou assembleia e os trabalhadores resolveram paralisar, visando apresentação de alternativas pela autopeças.

O sindicato informou que se reuniu com a empresa, no início desta tarde, para negociar alternativas para permanência da fábrica em São Bernardo, onde cerca de 300 funcionários atuam e estavam com os contratos suspensos em razão da pandemia do novo coronavírus. "A empresa justifica que o grupo está se readequando e a demanda no Brasil é grande, mas a produção não é atrativa", afirmou Aroaldo Oliveira da Silva, secretário-geral da entidade.

A empresa centenária é sediada na Alemanha e produz componentes eletrônicos, eletromecânicos e mecatrônicos para a indústria automotiva. Em nota, a Kostal alegou que a decisão foi estratégica e confirmou que manterá as operações no País apenas com a planta de Cravinhos. A metalúrgica assinalou que "as parcerias comerciais permanecem inalteradas e fortalecidas".