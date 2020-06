Tutorial: como usar o adesivo “Apoie as pequenas empresas” no Instagram

Marcella Blass

Do 33Giga



08/06/2020 | 17:18



O Instagram criou a adesivo “Apoie as Pequenas Empresas” no Stories para ajudar a impulsionar pequenos negócios durante a pandemia. Quando adicionado a uma foto ou vídeo, o selinho expõe as três últimas publicações do perfil mencionado e cria um atalho para que as pessoas visitem e conheçam mais a respeito dessa conta.

A ferramenta já está disponível para usuários dos sistemas operacionais Android e iOS. No tutorial a seguir, você aprende a usar o adesivo para ajudar a impulsionar seus pequenos negócios preferidos na internet. Veja só:

1 – Entre na ferramenta de Stories na página inicial e capture (ou pegue da galeria) uma foto ou vídeo. Depois, clique no símbolo dos adesivos no canto superior da tela.

2 – Selecione o adesivo Apoie as Pequenas Empresas.

3 – No campo indicado, escreva o nome do perfil da empresa que deseja apoiar. Agora, você também pode tocar sobre o adesivo para mostrar ou ocultar as publicações da página.

4 – Compartilhe com seu feed e pronto.