Tatá Werneck revela questões da relação com Rafael Vitti

08/06/2020 | 16:10



Tatá Werneck e Rafa Vitti vão levar toda a sua parceria e bom-humor para a tela do Multishow a partir desta segunda-feira, dia 8, já que o casal vai comandar o Lady and Bofe, spin-off do Lady Night, talk show comandado pela atriz.

A ideia da atração é reunir a dupla com outros casais para conversarem sobre as dinâmicas em tempos de quarentena. Desta forma, serão quatro episódios com 12 minutos, exibidos entre segunda e dia 11 de junho, sempre às 21h45. E Tatá e Rafa vão entrevistar nomes como Larissa Manoela e Leo Cidade, e Thaís Fersoza e Michel Teló. Mas quem começa as entrevistas são Rodrigo Sant''Anna e Junior Figueiredo, que já mostram que o clima deve ser de bom humor nos bate-papos.

Tatá chegou a revelar, inclusive, que não estava acostumada a fazer tarefas de casa por ter preguiça, o que já causou briga com Rafa até mesmo por toalhas:

- A toalha é de quem achou, galera. Quem achou a toalha leva, brincou ela sobre a situação.

E não é só. Em tom engraçado, Tatá ainda revelou questões da relação com Vitti:

- A gente atinge um grau de intimidade na quarentena que não queríamos.