Balança: Superávit na 1ª semana de junho foi de US$ 1,787 bilhão

08/06/2020 | 15:26



A balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 1,787 bilhão na primeira semana de junho. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Economia nesta segunda-feira, 8, o resultado se deve a exportações no valor de US$ 4,207 bilhões e importações de US$ 2,419 bilhões. No acumulado do ano, até o último dia 7, as exportações chegaram a US$ 88,724 bilhões e as importações, a US$ 71,365 bilhões, totalizando um saldo positivo de US$ 17,359 bilhões.

Em comparação com o mesmo período do ano passado, as médias de exportações realizadas até a primeira semana de junho deste ano (US$ 841,33 milhões) tiveram queda de -13,2%. Quanto às médias de importações (US$ 483,89 milhões), houve queda de -29,4% na mesma comparação.

Sobre as exportações, no acumulado até a primeira semana do mês de junho, comparando-se com igual mês do ano anterior, o desempenho dos setores pela média diária foi o seguinte: crescimento de US$ 47,55 milhões (24,6%) em Agropecuária; queda de US$ -73,36 milhões (-35,1%) em Indústria Extrativa; e queda de US$ -101,5 milhões (-18,0%) em produtos da Indústria de Transformação.

Em importações, os dados acumulados até a primeira semana do mês de junho, também em relação ao mesmo mês do ano anterior, o desempenho dos setores pela média diária foi o seguinte: queda de US$ -4,35 milhões (-27,2%) em Agropecuária; queda de US$ -10,14 milhões (-21,7%) em Indústria Extrativa; e queda de US$ -185,63 milhões ( -29,9%) em produtos da Indústria de Transformação.