Furto de combustíveis em dutos caiu 31% em um ano, diz Petrobras

08/06/2020 | 14:27



A Petrobras reduziu em 3,4 milhões de litros o furto de combustíveis no primeiro ano do Programa Integrado Petrobras de Dutos (Pró-Dutos). Esse volume representa 31% do total de furtos registrados pela empresa, que lançou o programa em junho de 2019.

Em comunicado, a companhia informou também que a redução nos volumes perdidos mantém tendência de queda no primeiro semestre de 2020, com redução de mais de 30% na média mensal em relação ao mesmo período de 2019.

Em 2020, foram identificadas 101 ocorrências até maio. O objetivo da Petrobras é reduzir em 75% a incidência desse crime até o fim de 2021, e com ações integradas aos Estados e governo federal, buscar a eliminação das derivações clandestinas em breve.

Em todo o País, a Transpetro, subsidiária da estatal, opera 14.873 km de dutos que transportam combustíveis. "Quando não há a intervenção de criminosos, os dutos são a opção mais segura, rápida e confiável para o transporte desses produtos. O volume transportado por essa malha de dutos representa 20 mil caminhões-tanque deixando de trafegar por dia pelas estradas", afirmou a companhia.