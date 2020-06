Polícia investiga acidente envolvendo namorado da mãe de Neymar Jr.

08/06/2020 | 13:10



A vida pessoal e a carreira de NeymarJr. sempre girou em torno de polêmicas e, com sua família, a situação não é diferente! Nadine Gonçalves, a mãe de Neymar Jr., por exemplo, passou por uma situação horrível recentemente. O seu namorado, Tiago Ramos, teria socado um vidro do apartamento da amada em Santos, no litoral de São Paulo.

Nadine não quis dar detalhes do que aconteceu, mas o rapaz passou por uma cirurgia, após romper um ligamento.

Agora, segundo informações do G1, esse caso está sendo investigado em uma delegacia da cidade. Tanto Tiago quanto Nadine já prestaram depoimentos e, de acordo com o site, o modelo confirmou que houve sim uma discussão entre os dois, mas reafirmou que os ferimentos em seu braço foram causados por um acidente.

Após os depoimentos, a Polícia Civil deu início as investigações para entender o que de fato aconteceu. Vale citar que vizinhos disseram que ouviram gritos durante uma suposta briga entre o casal.