Anitta e Gui Araújo sensualizam em foto e cantora pede: - É hora de me dar amor

08/06/2020 | 13:10



Eita! Anitta e Gui Araújo não escondem a paixão caliente que estão vivendo durante a quarentena. No Instagram, o influenciador digital e apresentador publicou uma série de fotos dos dois juntos.

E eu que gostava de andar sozinho/ Tô pensando aqui na gente, escreveu ele na legenda dos cliques para lá de sensuais.

Mais cedo, Gui apareceu com Anitta no colo e a entregou para a amiga, Lary Bottino, que também está passando a quarentena com eles na casa da artista.

Entrega! Não aceito devolução, brincou Gui.

Anitta, então, respondeu:

- Você vai me entregar? Não me entrega. Eu não quero ir, disse.

Anitta também brincou com Gui em outro momento de descontração no sofá:

- Sabe que horas são? É hora de me dar amor, vem cá, disse ela.