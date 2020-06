Messi treina com grupo do Barcelona e técnico diz que ele está pronto para volta

08/06/2020 | 11:03



Os torcedores do Barcelona podem ficam tranquilos para a retomada do Campeonato Espanhol, que será nos próximos dias. Depois de sofrer uma lesão muscular durante os treinamentos da semana passada e ficar alguns dias longe dos gramados, o craque argentino Lionel Messi voltou às atividades com o elenco - treinou sem problemas nesta segunda-feira - e está pronto, de acordo com o técnico Quique Setién, para a partida contra o Mallorca, fora de casa, neste sábado.

"Ele está em perfeitas condições e não terá nenhum problema. Messi não é o único que não treinou e teve algum desconforto, aconteceu com muitos, é uma contratura sem muita importância", afirmou Setién, em declarações para um programa de TV da LaLiga, a empresa que organiza o Campeonato Espanhol.

O argentino ficou de fora de dois treinos coletivos do Barcelona na última semana devido a um problema físico no quadríceps da perna direita e voltou aos trabalhos individuais no sábado. Nesta segunda-feira, ele voltou a trabalhar junto ao grupo.

Setién também falou sobre o centroavante uruguaio Luis Suárez, que está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho direito e não atua desde janeiro. "Está melhor do que esperávamos. A dúvida é se poderá jogar desde o início ou só entrar ao longo da partida", comentou.

O Campeonato Espanhol retorna nesta quinta-feira com o clássico de Sevilha entre Sevilla e Betis, depois de três meses suspenso devido à pandemia do novo coronavírus. O Barcelona lidera o torneio com 58 pontos, dois a mais que o rival Real Madrid.