08/06/2020 | 10:42



Os investidores estrangeiros no mercado de juro futuro reduziram na sexta-feira, 5, as posições líquidas compradas em taxas/vendidas em PU (aposta na alta da taxa), passando de 796.452 para 775.087 contratos em aberto, uma redução de 21.365 contratos. As informações são da B3.

Os investidores locais aumentaram em 14.944 contratos as posições líquidas vendidas em taxa, que podem indicar aposta em corte de juro, passando de 5.195.791 para 5.210.735 contratos em aberto.

Na contraparte, os bancos elevaram de 4.270.242 para 4.313.167 contratos em aberto, a posição líquida comprada em taxa, com aumento de 42.925 contratos.