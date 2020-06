Resorts em Olímpia oferecem desconto em pacotes válidos até dezembro

Redação

08/06/2020



O Complexo Turístico Hot Beach, que contempla um parque aquático e três resorts em Olímpia, no interior de São Paulo, está com uma oferta de 10% na compra de pacotes válidos até 23 de dezembro de 2020 (exceto feriados). O desconto será aplicado nas reservas de hospedagem realizadas até 30 de junho nos hotéis Hot Beach Resort, Celebration Resort Olímpia e Thermas Park Resort & Spa.

“Acreditamos que esse pacote se adapta bem à realidade das famílias, porque abre uma janela grande para a hospedagem. Hoje, ninguém sabe quando poderá viajar. Mas em algum momento, até o final do ano, será possível usar o voucher que estamos oferecendo. É uma forma de garantir o desconto para viajar mais para frente, mediante agendamento”, explica Marcos Bittencourt, gerente de Marketing do Grupo Ferrasa, empresa gestora do Hot Beach.

Promoção dos resorts em Olímpia

Há pacotes com meia pensão e pensão completa para o Hot Beach Resort e Celebration Resort Olímpia, e meia pensão com bebidas não alcoólicas servidas no jantar para o Thermas Park Resort & Spa. Todos os vouchers de hospedagem adquiridos incluem entradas no parque aquático Hot Beach.

O Complexo Turístico Hot Beach divulgou ainda, via nota, que caso haja algum impedimento de usar seus resorts em Olímpia ou mesmo o centro de lazer, serão oferecidas alterações de datas para a hospedagem ou mesmo cancelamentos de acordo com as regras estabelecidas pelo governo.

Serviço

O voucher de desconto nos resorts em Olímpia pode ser adquirido pelo telefone (17) 3279-1009 ou WhatsApp (17) 3279-1111, de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h. Outra opção é acessar o site do Hot Beach.

