Milton Neves tranquiliza fãs após passar mal em programa ao vivo e ser levado às pressas para hospital

08/06/2020 | 09:10



Que susto! O apresentador Milton Neves passou mal enquanto comandava o programa Terceiro Tempo ao vivo com Larissa Erthal, na noite do último domingo, dia 7.

De acordo com o colunista Leo Dias, o apresentador teve um disparo no coração, que chegou a bater a mais de 200 por minuto. Ele foi atendido pelos bombeiros ainda no estúdio da Band, em São Paulo, e levado às pressas para o hospital São Luiz. Os telespectadores não foram avisados do sumiço de Milton da atração e Larissa seguiu apresentando sozinha, sem dar explicações.

Horas mais tarde, Milton usou o Instagram para tranquilizar os fãs. Ele publicou uma foto na maca do hospital e escreveu sobre ter sido transferido para o hospital Sírio Libanês.

Galera, estou vivinho da silva aqui no Sírio. Obrigada por tanta preocupação. Êta, gente boa!

No Twitter, ele deu detalhes sobre o ocorrido:

Olá, senti zunzurra no final do Terceiro Tempo da Band e os colegas me levaram para o São Luiz. Agora estou no Sírio Libânes com tudo estabilizado, mas amanhã o Dr. Sergio de Camargo Jorge fará exames complementares. Ainda não foi dessa vez que eu subi para o andar de cima como torce Mauro Beting.

E completou:

Atenção! Desmorri aqui no Sírio e já gravei todas as minhas colunas das trocentas rádios Band para amanhã, do hospital mesmo. Obrigado a todos pelo carinho e torcida.