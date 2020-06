Com 1.382 novas vítimas fatais, Brasil ultrapassa os 37 mil óbitos pelo vírus

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



07/06/2020 | 22:32



O Brasil ultrapassou os 37 mil mortos com relação ao novo coronavírus. Boletim divulgado pelo Ministério da Saúde às 21h20 de ontem informou que foram comunicadas mais 1.382 vítimas fatais com relação aos números da véspera e, desta maneira, o País alcançou 37.312 óbitos. Estes evoluíram dos 685.427 pacientes diagnosticados como casos confirmados pela doença – 12.581 novos com relação a sábado. O dado relativo aos recuperados, entretanto, não foi informado no novo modelo de balanço adotado pela Pasta federal – no dia anterior eram 265.172.

Já o Estado de São Paulo publicou, através da Secretaria da Saúde, que contabiliza no total 9.145 mortes (5.288 homens e 3.857 mulheres, sendo que 73,1% destes tinham 60 anos ou mais) e 143.073 casos confirmados pela Covid-19. Por outro lado, 26.044 pessoas recuperadas receberam alta hospitalar Houve queda na taxa de ocupação das UTI (Unidade de terapia intensiva) exclusiva ao tratamento do novo coronavírus: 76,7% somente na Região Metropolitana (que inclui o Grande ABC) e 67,8% no Estado. Das 645 cidades do território paulista, houve registro de pelo menos um infectado em 558 delas.

SETE CIDADES

Cinco dos municípios da região publicaram o boletim epidemiológico ontem, e, consequentemente, houve grande queda no número de óbitos com relação à média dos dias anteriores: cinco novas vítimas fatais foram registradas, totalizando 743 no Grande ABC.

São 236 em São Bernardo, 181 em Santo André, 148 em Diadema, 89 em Mauá, 58 em São Caetano, 22 em Ribeirão Pires e nove em Rio Grande da Serra.

Além disso, a região contabilizou 9.787 pessoas positivadas com a doença – destas, pelo menos 3.305 foram recuperadas pelas redes públicas e privadas. Por fim, são ainda 15.448 pessoas consideradas suspeitas contágio pelo vírus.